Єврорада проведе 25 травня очний саміт: серед тем відносини з Росією, клімат і COVID-19

Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про проведення в Брюсселі очного саміту Євросоюзу . До порядку увійшли відносини з Росією, клімат і пандемія COVID-19.

Про це повідомив прес-секретар Європейської ради Баренди Лейтц .

Він також пообіцяв найближчим часом опублікувати інформацію про логістику саміту.

"У вівторок, 25 травня, голова Європейської ради проведе саміт Європейського союзу в Брюсселі з фізичною присутністю (учасників, - ред.) За темами: COVID-19, клімат і Росія", - написав Лейтц.

Нагадаємо, раніше Європейський союз висловив розчарування відсутністю у Росії політичної волі щодо прогресу на переговорах з врегулювання конфлікту на сході України. Москва не бажає відновити зобов'язання про припинення вогню.

Відзначимо, 22 квітня в Європейському Союзі заявили про готовність до "рішучих дій" у відповідь на підривні дії РФ. Зокрема, йдеться про дії російських спецслужб щодо держав-членів організації.

Як писало РБК-Україна, раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хосеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України.