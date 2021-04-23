Єврорада проведе 25 травня очний саміт: серед тем відносини з Росією, клімат і COVID-19

Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про проведення в Брюсселі очного саміту Євросоюзу. До порядку увійшли відносини з Росією, клімат і пандемія COVID-19.
Про це повідомив прес-секретар Європейської ради Баренди Лейтц.
"У вівторок, 25 травня, голова Європейської ради проведе саміт Європейського союзу в Брюсселі з фізичною присутністю (учасників, - ред.) За темами: COVID-19, клімат і Росія", - написав Лейтц.
Він також пообіцяв найближчим часом опублікувати інформацію про логістику саміту.
Нагадаємо, раніше Європейський союз висловив розчарування відсутністю у Росії політичної волі щодо прогресу на переговорах з врегулювання конфлікту на сході України. Москва не бажає відновити зобов'язання про припинення вогню.
Відзначимо, 22 квітня в Європейському Союзі заявили про готовність до "рішучих дій" у відповідь на підривні дії РФ. Зокрема, йдеться про дії російських спецслужб щодо держав-членів організації.
Як писало РБК-Україна, раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хосеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України.