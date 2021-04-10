"Євросолідарність" закликає владу відкрити відомчі лікарні для COVID-хворих у Києві

"Потенціал комунальних медичних закладів уже фактично вичерпаний. В окремих лікарнях заповнюваність ліжок, до яких підведений медичний кисень, підходить до позначки 100%", - заявила Порошенко.

За її словами, відсутність дієвих оперативних рішень центральної влади погіршує ситуацію та пришвидшує колапс медичної системи.

"Від початку роботи нового складу Київради депутати "ЄС" пропонували дієві рішення та чіткі кроки як захистити столицю України від третьої хвилі пандемії, як підготувати медичну систему і які механізми задіяти. Сьогодні ми з колегами знову звертаємося до уряду з конкретною вимогою, аби нарешті всі 12 відомчих медичних установ, які розташовані в столиці, почали лікувати хворих на коронавірус. Йдеться про майже 10 тисяч додаткових ліжок для ковідних пацієнтів. А зволікання центральної влади - злочин проти киян", - зазначає Марина Порошенко.

Відкриття відомчих лікарень для хворих, переконана Порошенко, дасть можливість розвантажити комунальні медичні заклади та врятувати тисячі життів.

Окрім того, депутати "ЄС" у Київраді запропонували механізм залучення до роботи в опорних лікарнях додаткового медичного персоналу.

"Департамент охорони здоров’я спільно з Департаментом фінансів мають напрацювати порядок залучення керівниками медичних закладів комунальної форми власності медичних працівників, які перебувають на пенсії на умовах договорів щодо надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19 за умови збереження всіх соціальних гарантій та збереження пенсії за вислугою років. Також необхідно передбачити, аби ці люди були вакциновані", - розповів депутат "ЄС" у Київраді Вадим Сторожук.