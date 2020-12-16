"Євросолідарність" знайшла в бюджеті Києва 400 млн на боротьбу з COVID-19 у цьому році

У столичному бюджеті в результату аудиту виявлені 422 мільйони гривень невикористаних коштів, які ще в цьому році можна перенаправити в лікарні Києва на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомила голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат "Європейської солідарності" Марина Порошенко.

Вона закликала міського голову Києва провести позачергову сесію 21 грудня, щоб встигнути спрямувати невикористані гроші на фінансування медичних закладів столиці.

"Європейська солідарність" як і обіцяла з перших днів своєї роботи в новому складі Київської міської ради, почала аудит цільового використання бюджету на поточний рік для міста Києва", - розповіла Марина Порошенко.

За її словами, відбулася низка зустрічей з депутатами і працівниками департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, в результаті вдалося знайти додатково 422 мільйони гривень, які можна спрямувати на боротьбу з пандемією коронавірусу.

"422 млн - це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли у нас буде локдаун, свята, але кияни продовжують хворіти і потребують невідкладної медичної допомоги. Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпи надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 2021 року", - зазначила Марина Порошенко.

Вона також підкреслила, що якщо 21 грудня така сесія буде проведена, лікарні мають можливість ще у цьому році реалізувати ці кошти на придбання всього необхідного для лікарень й боротьби з COVID-19.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджає про потенційний спалах коронавірусу на початку 2021 року. Бюро рекомендує жителям Європи носити маски під час сімейних зустрічей на майбутніх святах.