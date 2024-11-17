Европротокол при оформлении ДТП: в полиции назвали преимущества

Водителей в Украине ждут изменения

В Украине с 1 января 2025 года вступит в силу новый закон об "автогражданке", которым вводится постепенное повышение лимитов страхового возмещения.

В частности, речь идет о так называемой "автогражданке", страховых суммах, выплатах и ​​расширяет использование европротокола и приводит сферу к европейским стандартам.

Напомним, еще в мае Верховная рада во втором чтении одобрила реформу автострахования, которая вступит в силу с нового года.

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