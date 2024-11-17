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Европротокол при оформлении ДТП: в полиции назвали преимущества

Фото: в полиции назвали преимущества и условия оформления ДТП по европротоколу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине можно оформить ДТП, использовав европротокол. Правда, для оформления аварии таким способом есть условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Европротокол - это бумажный или электронный бланк для оформления ДТП водителями самостоятельно, без вызова полиции", - говорится в сообщении.

Его можно использовать, если:

  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • не причинен материальный ущерб третьим лицам;
  • участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
  • между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
  • сумма ущерба после ДТП не превышает 80 тысяч гривен.

Составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке.

"Цифровой сервис фиксации ДТП проверит на корректность заполненные данные и укажет на ошибки. Данные о ДТП сразу будут отправлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ)", - отметили в полиции.

Оформить электронный европротокол можно по ссылке.

Водителей в Украине ждут изменения

В Украине с 1 января 2025 года вступит в силу новый закон об "автогражданке", которым вводится постепенное повышение лимитов страхового возмещения.

В частности, речь идет о так называемой "автогражданке", страховых суммах, выплатах и ​​расширяет использование европротокола и приводит сферу к европейским стандартам.

Напомним, еще в мае Верховная рада во втором чтении одобрила реформу автострахования, которая вступит в силу с нового года.

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