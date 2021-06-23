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Європейський регулятор позитивно оцінив змішування COVID-вакцин

Автор: Даша Харченко

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що є підстави вважати, що змішування вакцин проти коронавірусу є безпечним та ефективним. В деяких країнах це вже дозволили.

Про це повідомляє Politico.

Це пояснюється тим, що наразі усі затверджені вакцини працюють подібним чином - стимулюючи імунну відповідь на вірусний спайковий білок.

Крім того, ранні дані з Іспанії та Німеччини свідчать про "задовільну імунну відповідь і відсутність проблем з безпекою", сказав регулятор.

Нагадаємо, Італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило поєднання вакцин проти коронавірусу. Зокрема, мова йде про щеплення осіб до 60 років.

Водночас наразі в Україні не передбачено щеплення людей вакцинами проти коронавірусу від різних виробників. В разі затвердження Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) такого механізму, Україна зможе застосувати таку практику.

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