Європейський регулятор позитивно оцінив змішування COVID-вакцин

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що є підстави вважати, що змішування вакцин проти коронавірусу є безпечним та ефективним. В деяких країнах це вже дозволили.
Про це повідомляє Politico.
Це пояснюється тим, що наразі усі затверджені вакцини працюють подібним чином - стимулюючи імунну відповідь на вірусний спайковий білок.
Крім того, ранні дані з Іспанії та Німеччини свідчать про "задовільну імунну відповідь і відсутність проблем з безпекою", сказав регулятор.
Нагадаємо, Італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило поєднання вакцин проти коронавірусу. Зокрема, мова йде про щеплення осіб до 60 років.
Водночас наразі в Україні не передбачено щеплення людей вакцинами проти коронавірусу від різних виробників. В разі затвердження Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) такого механізму, Україна зможе застосувати таку практику.