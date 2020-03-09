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Європейський регулятор заперечує можливість поширення коронавірусу через їжу

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 18:01
Європейський регулятор заперечує можливість поширення коронавірусу через їжу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Доказів зараження через їжу поки не існує

Доказів зараження новим коронавірусом через їжу поки не існує. Про це йдеться в повідомленні Європейського агентства з безпеки продовольства (EFSA), розміщеному в понеділок на офіційному сайті.

"Досвід, накопичений в ході попередніх спалахів родинних коронавірусів, таких як важкий гострий респіраторний синдром (SARS-CoV) і близькосхідний гострий респіраторний синдром (MERS-CoV), показує, що передача через вживання їжі не відбувається", - заявила головний науковий співробітник агентства Марта Хугас.

У повідомленні зазначено, що поки немає ніяких доказів відмінності коронавірусу нового типу від його попередників в цьому відношенні.

За даними організації, незважаючи на те, що Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) раніше називав тварин імовірним початковим джерелом коронавірусу, інфекція поширюється шляхом передачі від людини до людини в основному при чханні, кашлі і видиху.

Нагадаємо, коронавірус за останню добу зафіксовано в Болгарії, Коста-Ріці, Молдові, Французькій Гвіані, на Мальдівах, Мальті, датських Фарерських островах, Парагваї і французькою карибському острові Мартініка. Згідно з цими даними, в п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять: Китай (80 699), Південна Корея (7 314), Іран (6 566), Італія (5 883), Німеччина (951).

У той же час, більше 60 тисяч чоловік у всьому світі вже вилікувалися від захворювання, спровокованого новим коронавірусом. Як повідомляється, коронавірус зафіксували в 108 країнах і регіонах.

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