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Європейський регулятор схвалив вакцину від коронавірусу AstraZeneca, - DW

П'ятниця 29 січня 2021 08:39
Європейський регулятор схвалив вакцину від коронавірусу AstraZeneca, - DW
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалив вакцину від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca. Для її використання на території ЄС її має затвердити Єврокомісія.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вакцина AstraZeneca стала третім препаратом, який був схвалений європейським регулятором. До цього до використання на території ЄС допустили препарати Pfizer/BioNTech і Moderna.

Експерти вважають, що вакцина AstraZeneca є дешевшою, ніж у конкурентів, і має більш прості умови зберігання.

При цьому недостатньо даних про ефект вакцини для людей старше 65 років. У зв'язку з цим в Німеччині не рекомендую використовувати вакцину AstraZeneca літнім людям.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що AstraZeneca на 60% скоротить поставки COVID-вакцини в ЄС у першому кварталі 2021 року. При цьому в Євросоюзі загрожують компанії судом за зривів поставок.

При цьому в самій компанії AstraZeneca заявили, що проблеми з поставками пов'язані з відставанням від графіка виробництва на два місяці. Проблему повинні вирішити протягом лютого.

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