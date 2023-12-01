Европейский регион "лидирует" в развитии эпидемии ВИЧ, - ВОЗ

Как отметил Клюге, благодаря доступным инструментам для борьбы с вирусом, в Европейском регионе никто не должен болеть СПИДом, или даже умирать от заболевания.

"Однако, по иронии судьбы, в Европейском регионе ВОЗ эпидемия ВИЧ-инфекции развивается быстрее всех в мире. 50% людей в Европейском регионе получают поздний диагноз - люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью, и мы не успеваем достучаться до них раньше", - заявил Клюге.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ, тенденция по Европейскому региону не меняется уже в течение 10 лет. В ряде стран региона уровень смертности является неприемлемо высоким, однако есть и те, где передача ВИЧ почти полностью была остановлена.

ВИЧ в Украине

Как рассказывает Национальная служба здоровья Украины, по состоянию на 1 ноября 2023 года в Украине установлено:

158803 случаев ВИЧ-инфекции;

48908 случаев СПИДа.

В частности, только за текущий год было установлено:

9769 случаев ВИЧ;

2738 случаев СПИДа.

"Если вовремя не выявить ВИЧ и не начать лечение, развивается СПИД - необратимое состояние, когда иммунная система настолько ослаблена, что не может побороть простейшие инфекции, и в результате какой-то из них человек умирает", - добавили в НСЗУ.