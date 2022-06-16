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Усі європейські лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори з Росією, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідери європейських держав розуміють, що переговори України з Росією не відновлюються виключно через позицію держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію України, а не шукати шлях до миру", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Росія повинна передусім визначитись для себе, що війну треба закінчувати.

Він запевнив, що Україна продовжить боротися, поки не гарантує свою безпеку і територіальну цілісність.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією відновляться, коли Кремль припинить поширювати пропаганду.

Тим часом Володимир Зеленський зазначив, що Москва не хоче вести діалог і не готова до нього.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України