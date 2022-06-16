Усі європейські лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори з Росією, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що лідери європейських держав розуміють, що переговори України з Росією не відновлюються виключно через позицію держави-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.
"Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію України, а не шукати шлях до миру", - сказав він.
Зеленський зазначив, що Росія повинна передусім визначитись для себе, що війну треба закінчувати.
Він запевнив, що Україна продовжить боротися, поки не гарантує свою безпеку і територіальну цілісність.
Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією відновляться, коли Кремль припинить поширювати пропаганду.
Тим часом Володимир Зеленський зазначив, що Москва не хоче вести діалог і не готова до нього.