Європейські лідери обговорять заходи спільного реагування на коронавірус

У четвер відбудеться відеоконференція глав держав і урядів країн Євросоюзу з проблематики боротьби проти пандемії коронавірусу. Ця нарада є продовженням відеоконференції лідерів ЄС, що відбулася 29 жовтня.

Про це повідомляє The Guardian.

Лідери європейських країн наголосили на необхідності примноження колективних зусиль у боротьбі з пандемією і зосередили увагу на політиці тестування і відстеження, а також на вакцинах.

"Сподіваємося, що сигнал був дуже ясним і що дуже скоро стане можливим прийняти рішення про деталі реалізації прийнятого в липні пакету (економічних заходів). Оскільки всі ми усвідомлюємо, що, звичайно, потрібно просуватися шляхом перешкоджання поширенню вірусу, але також обмежити втрати в плані економічному", - сказав глава Євроради Шарль Мішель на пресконференції після неформального саміту ЄС 29 жовтня, що проходив по відеозв'язку.

Нагадаємо, Європейська комісія підписала контракт з фармацевтичною компанією CureVac про закупівлю 225 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Контракт також передбачає закупку ще 180 млн доз після доведення безпечності та ефективності цієї вакцини.

Зазначимо, перша угода про закупівлю вакцини від COVID-19 була підписана Єврокомісією ще у вересні цього року. Першим можливим постачальником вакцини стала компанія AstraZeneca.