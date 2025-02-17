"Европейский кошмар": глава Мюнхенской конференции подвел итоги MSC

По словам Гойсгена, в этом году Мюнхенская конференция по безопасности была "в некотором смысле европейским ужасом".

"Америка при Трампе живет на другой планете", - заявил глава конференции в Мюнхене по ее завершению.

В то же время Гойсген считает, что мероприятие по безопасности "внесло много ясности" для лидеров Евросоюза. В частности, они заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных выступлениях, потому что они боятся своего президента.

Вместе с тем, говоря о возможных мирных переговорах между РФ и Украиной, Гойсген добавил, что Европа должна продемонстрировать гораздо больше силы.

"Европа не только хочет сидеть за столом переговоров, но и должна разработать собственный план безопасности для Украины", - уверен глава конференции.

Мюнхенская конференция 2025

Слова о "европейском ужасе" Гойсгена, очевидно, связаны с выступлением вице-президента США Джей Ди Вэнса. Напомним, 14 февраля в своей речи на Мюнхенской конференции американский политик не столько говорил об Украине, сколько критиковал европейских партнеров.

В частности, Вэнс заявил, что европейские страны боятся собственных избирателей. Из-за этого страха, по его словам, Америка ничего не сможет сделать для Европы, а ЕС - для американского народа.