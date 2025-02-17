"Европейский кошмар": глава Мюнхенской конференции подвел итоги MSC

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году была для стран Европы не совсем такой, как они ожидали. Однако она внесла ясность в том, как США относится к своим европейским партнерам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Гойсгена.
По словам Гойсгена, в этом году Мюнхенская конференция по безопасности была "в некотором смысле европейским ужасом".
"Америка при Трампе живет на другой планете", - заявил глава конференции в Мюнхене по ее завершению.
В то же время Гойсген считает, что мероприятие по безопасности "внесло много ясности" для лидеров Евросоюза. В частности, они заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных выступлениях, потому что они боятся своего президента.
Вместе с тем, говоря о возможных мирных переговорах между РФ и Украиной, Гойсген добавил, что Европа должна продемонстрировать гораздо больше силы.
"Европа не только хочет сидеть за столом переговоров, но и должна разработать собственный план безопасности для Украины", - уверен глава конференции.
Слова о "европейском ужасе" Гойсгена, очевидно, связаны с выступлением вице-президента США Джей Ди Вэнса. Напомним, 14 февраля в своей речи на Мюнхенской конференции американский политик не столько говорил об Украине, сколько критиковал европейских партнеров.
В частности, Вэнс заявил, что европейские страны боятся собственных избирателей. Из-за этого страха, по его словам, Америка ничего не сможет сделать для Европы, а ЕС - для американского народа.
Напомним, на выступление американского вице-президента остро отреагировала министр иностранных дел Германии Анналени Бербок. Она заявила, что после речи Вэнса касательно слабости Европы наступил момент истины. Однако она уверена, что прочного мира не будет, если этот мир не будет согласован Европой.
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал некоторые комментарии Вэнса "неприемлемыми". Писториус отметил, что вице-президент США сравнил немецкую демократию с авторитарным режимом, однако это не соответствует действительности.