ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Європі повітря стало чистіше через коронавіруса

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 09:19
В Європі повітря стало чистіше через коронавіруса
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дані зафіксували з супутника

Повітря над деякими містами в Європі очистився після введення карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське космічне агентство (ЕКА).

Так, у великих містах європи спостерігається значне зниження концентрації діоксиду азоту.

"Нові дані, засновані на спостереженнях з супутника Copernicus Sentinel-5P, показують значне зниження концентрації діоксиду азоту в декількох великих містах Європи, включаючи Париж, Мадрид і Рим", - йдеться в повідомленні.

Фото: показники вмісту діоксиду вуглецю у повітрі над містами Франції та Італії (esa.int)

Показники забруднення повітря порівнювали з березня 2019 року, і 14-25 березня 2020, коли країни Євросоюзу почали масово вводити карантинні обмеження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в деяких регіонах світу рівні забруднення повітря та парникових газів значно знизилися через обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції. Світове виробництво знижується і з ним знижуються викиди заводів і фабрик.

Вчені попереджають, що після закінчення пандемії рівні забруднення можуть різко злетіти.

У двох областях зафіксували понад 30 нових випадків захворювання коронавірусом Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 28 березня
Новини України ЕвропаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся