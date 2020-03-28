В Європі повітря стало чистіше через коронавіруса

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дані зафіксували з супутника

Повітря над деякими містами в Європі очистився після введення карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське космічне агентство (ЕКА).

Так, у великих містах європи спостерігається значне зниження концентрації діоксиду азоту.

"Нові дані, засновані на спостереженнях з супутника Copernicus Sentinel-5P, показують значне зниження концентрації діоксиду азоту в декількох великих містах Європи, включаючи Париж, Мадрид і Рим", - йдеться в повідомленні.

Фото: показники вмісту діоксиду вуглецю у повітрі над містами Франції та Італії (esa.int)

Показники забруднення повітря порівнювали з березня 2019 року, і 14-25 березня 2020, коли країни Євросоюзу почали масово вводити карантинні обмеження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в деяких регіонах світу рівні забруднення повітря та парникових газів значно знизилися через обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції. Світове виробництво знижується і з ним знижуються викиди заводів і фабрик.

Вчені попереджають, що після закінчення пандемії рівні забруднення можуть різко злетіти.