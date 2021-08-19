У Європі стартували продажі ефектного мінівена Hyundai Staria

Компанія Hyundai розпочала продажі футуристичного мінівена Staria в Німеччині. Ціна найдорожчої версії - близько 58 тисяч євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офійійний сайт Hyundai в Німеччині.
У Німеччині стартував продаж мінівена Hyundai Staria, олічается революційної зовнішністю. Спочатку машина буде доступна європейським покупцям тільки у флагманському виконанні Signature. Передньопривідна версія оцінена в 56 150 євро, а ціни на повнопривідну модифікацію стартують з позначки в 58 150 євро.
Staria Signature також имет роздільні сидіння в другому ряду з регульованою спинкою і опорою для ніг. Ще одна цікава функція - це "Контроль за пасажирами". Встановлена в салоні широкоугольная камера дозволяє водієві і передньому пасажирові стежити за задніми пасажирами через екран інформаційно-розважальної системи.
Нагадаємо, кросовер BMW X5 перевели на водень. Концепт-кар iX5 Hydrogen з силовою установкою на паливних елементах дебютує у вересні на Мюнхенському автосалоні.