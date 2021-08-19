У Європі стартували продажі ефектного мінівена Hyundai Staria

У Німеччині стартував продаж мінівена Hyundai Staria, олічается революційної зовнішністю. Спочатку машина буде доступна європейським покупцям тільки у флагманському виконанні Signature. Передньопривідна версія оцінена в 56 150 євро, а ціни на повнопривідну модифікацію стартують з позначки в 58 150 євро.

У комплектацію Signature включені електричні розсувні двері з обох сторін, сидіння зі шкіри Nappa з підігрівом і вентиляцією, салонне освітлення з 64 вибираними квітами, задні сонцезахисні шторки та ін.

Staria Signature також имет роздільні сидіння в другому ряду з регульованою спинкою і опорою для ніг. Ще одна цікава функція - це "Контроль за пасажирами". Встановлена ​​в салоні широкоугольная камера дозволяє водієві і передньому пасажирові стежити за задніми пасажирами через екран інформаційно-розважальної системи.

Hyundai також оснастив Staria Signature аудіосистемою Bose з 12 динаміками. За 1200 євро автомобілісти можуть докупити величезний панорамний скляний дах і чотири додаткових кольори обробки інтер'єру. Флагманська Staria доступна для замовлення в дилерських центрах Німеччини з середини серпня. У наступному році на ринку з'являться вантажопасажирські версії, які буде більш доступи за ціною - від від 40 000 євро.