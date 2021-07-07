В Європі змінилися лідери за кількістю нових заражень коронавірусом

У світі діагностували понад 430 000 нових випадків захворювання коронавірусом. У Європі за приростом хвороби лідирують Великобританія, Росія, Іспанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Worldometer .

З початку пандемії підтверджено 4 009 191 смерть від COVID-19.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 169 721 398 осіб. Зараз налічується понад 11 млн активних випадків захворювання.

Україна серед країн світу посідає 69 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 13 позицію. У світі померли за добу понад 8 000 осіб, в яких підтвердили коронавірус.

Водночас у ВООЗ заявили, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні". Ситуація краща, ніж кілька місяців тому.

Також Всесвітня туристська організація ООН дійшла висновку, що масова вакцинація від коронавірусу сприятиме відновленню міжнародного туризму. Глобальна вакцинація, на думку організації, дозволить збільшити міжнародну мобільність вже в найближчі місяці.