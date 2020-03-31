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В Європі наймолодшою жертвою коронавірусу стала 12-річна бельгійка

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 13:45
В Європі наймолодшою жертвою коронавірусу стала 12-річна бельгійка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Бельгії від коронавіруса померли 705 чоловік

У Бельгії від коронавірусу померла 12-річна дівчинка, яка стала наймолодшою жертвою COVID-19 в Європі. Про це повідомляє Le Soir.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Бельгії, в країні померли від коронавірусу 705 осіб, з них 94 за останню добу.

Всього в країні підтверджено 12 775 випадків COVID-19, з них 876 захворювань за 30 березня. Вилікувались від коронавіруса 1696 осіб.

Найбільша кількість захворювань зафіксовано у регіоні Фландрія - 7531 (59%), Валлонії - 3554 (28%), і в Брюсселі - 1452 (11%).

Відзначимо, уряд Бельгії з 20 березня у зв'язку з пандемією коронавіруса закрив кордони для несуттєвих поїздок. Обмеження на в'їзд в Бельгії будуть контролювати правоохоронні органи, а порушників будуть карати.

Раніше РБК-Україна писало, що в Іспанії за минулу добу померли від коронавіруса 849 осіб, що стало рекордним показником за кількістю смертей за 24 години від початку епідемії. Всього в Іспанії померли понад 8 тисяч осіб, захворіли більше 94 тисяч.

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