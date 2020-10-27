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У Європі різко зріс рівень смертності від COVID-19, - ВООЗ

Автор: РБК-Україна

У деяких країнах Європи за останній тиждень сильно зріс добовий показник числа нових випадків зараження коронавірусом і летальних випадків серед інфікованих. Зокрема, ситуація ускладнилася у Великобританії, Іспанії та Франції.

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Про це заявила прес-секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, передає BBC.

За її словами, в Європі спостерігається інтенсивний і тривожний зростання випадків зараження коронавірусом і смертей.

Харріс зазначила, що щодобову кількість випадків інфікування зросла на третину, а щодобова кількість смертей збільшилася майже на 40% у порівнянні з попереднім тижнем.

При цьому вона висловила занепокоєння у зв'язку з переповненістю лікувальних закладів тяжко хворими пацієнтами з коронавірусом, попри більш ефективне управління можливостями лікарняних фондів.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавірусу.

Крім цього, раніше президент Франції, яка зараз б'є рекорди COVID-19, заявив, що Європа буде боротися з коронавірусом, як мінімум, до середини літа наступного року.

Прогноз погоди
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