Європою прокотилася хвиля карантинних протестів

На акції у Лондоні зібралися близько 10 тисяч осіб. Протестувальники тримали плакати "Припиніть руйнувати життя наших дітей", "Фальшива пандемія" та інші. Більшість затримань пов'язано з порушенням коронавірусних обмежень. За це людям загрожують штрафи або арешти.

У швейцарському місті Лісталь в акції взяли участь понад 5 тисяч осіб, за оцінкою поліції. Акція була узгоджена з владою.

У Варшаві на акції відбулися зіткнення з поліцією. На протести вийшли кілька сотень людей. Два співробітники правоохоронних органів були госпіталізовані.

Офіційний представник Єврокомісії Дана Спінант 19 березня констатувала початок третьої хвилі коронавірусу в Європі.