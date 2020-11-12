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У Європі виявили перший випадок зараження людини хантавірусом

Автор: Роман Тверденко

В Німеччині виявили випадок зараження хантавірусом людини. Дівчина заразилася від своєї домашньої щури.

Про це повідомляється у релізі клініки "Шаріте".

Спочатку пацієнтку госпіталізували в інтенсивну терапію з гострою нирковою недостатністю. Пізніше серологічне тестування виявило хантавірусну інфекцію, яку переносять щури. За допомогою спеціальної молекулярної діагностики з'ясувалося, що у дівчини і її щура вірус Сеул.

Вчені припускають, що щур з вірусом був завезений в Німеччину із-за кордону. Відомо, що сам хантавірус походить з Азії, а в Європу, можливо, був завезений дикими щурами на судах.

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Лікарі підкреслюють, що раніше зараження хантавірусом було можливо тільки від мишей, але тепер потрібно розглядати ймовірність отримання його від диких і домашніх щурів. Це також означає, що вірус може бути розвезено в будь-яку точку світу.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що інфікування норок коронавірусом зареєстровано, крім Данії, ще в п'яти країнах. За їх даними, норки заражаються COVID-19 від людей.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії.

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