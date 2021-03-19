Європі недостатньо вакцин для зупинки третьої хвилі COVID, - Шпан

За його словами, зростання числа випадків захворювання в Німеччині говорить про те, що в країні не можна прогнозувати ослаблення карантинних заходів в найближчі тижні.

"Навпаки, нам, можливо, навіть доведеться зробити кроки назад", - підкреслив Шпан.

Він також зазначив, що третю хвилю неможливо зупинити однією лише вакцинацією, тим більше, що на сьогодні поставки вакцин відбуваються незадовільними темпами.

"В Європі поки недостатньо доз вакцини, щоб зупинити третю хвилю вакцинацією. Навіть якщо поставки за замовленнями з ЄС будуть надійними, до повної вакцинації груп ризику все одно буде потрібно кілька тижнів", - додав міністр.