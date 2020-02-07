В Європі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 30 осіб

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Нові випадки захворювання підтвердили в Німеччині, Великобританії та Італії

В Європі загальна кількість інфікованих новим коронавірусом досягла 31 людини. Про це повідомляє The Associated Press.

Повідомляється, що в четвер про нові зафіксованих випадках захворювання коронавірусом оголосили в Німеччині, Великобританії та Італії.

В Німеччині 11 випадків з 13 пов'язані з постачальником автозапчастин Webasto, співробітники якої заразилися вірусом від китайського колеги. Останній інфікованої стала дружина одного з раніше заразилися співробітників компанії. При цьому двоє з числа захворілих в Німеччині є дітьми.

Британії кількість постраждалих від вірусу зросло до трьох. Як зазначили британські влади, останній пацієнт заразився вірусом за межами Великобританії.

Італія оголосила про першому випадку коронавіруса в країні. 34-річний чоловік прибув в Італію з Уханя, де він проживав на постійній основі і був евакуйований в понеділок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території материкового Китаю число жертв коронавіруса нового типу зросла до 636 осіб, заражені вже 31 161 людина. При цьому виписані вже 1540 осіб.

Також РБК-Україна зазначає, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум з вивчення коронавіруса 2019-nCoV. Мета полягає в прискоренні розробки тестів для діагностики, вакцин і ліків.