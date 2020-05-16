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У Європі дві дитини померли від невідомого синдрому, пов'язаного з коронавірусом

Новини » Коронавірус     16.05.2020 - 17:40
У Європі дві дитини померли від невідомого синдрому, пов'язаного з коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

Медики побоюються, що синдром може бути небезпечнішим, ніж COVID-19

У Європі зафіксували 2 летальні випадки, пов'язані з невідомим дитячим запальним синдромом. Новий синдром медики вважають ускладненням від інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), станом на сьогодні у Британії та Франції зафіксовано перші випадки смерті дітей від пов'язаного з COVID-19 гострого запального синдрому.

Загалом в Європі з початку року новий запальний синдром було зафіксовано у 230 дітей. Медики вважаються, що цей синдром може представляти більшу загрозу для дітей, ніж захворювання на коронавірус.

Крім того, на брифінгу в Женеві Всесвітня організація охорони здоров'я закликала медичних працівників бути уважними до рідкісного синдрому та попередила, що зв'язок з захворюванням на COVID-19 залишається незрозумілим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському мегаполісі Нью-Йорк у дітей з коронавірусом зафіксували нові симптоми. Медики пов'язують їх з наслідками захворювання на COVID-19. З новими симптомами було госпіталізовано 15 пацієнтів - всі діти у віці від 2 до 15 років. На той час летальних випадків не було зафіксовано.

Крім того, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що американський мегаполіс може стати епіцентром нового дитячого запального синдрому, який пов'язують з коронавірусом. Блазіо повідомив, що у місті вже зафіксовано 110 випадків цієї нової хвороби.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ЕвропаболезньпреступленияКоронавірус
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