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В Європі від COVID-19 померло мільйон людей

Автор: Даша Харченко

В Європі кількість загиблих від коронавірусу сягнула мільйон осіб. Загалом за час пандемії кількість загиблих перевищила 2,9 млн осіб.

Про це пише France24.

Кількість загиблих у в 52 європейських країнах досягла 1 000 288 осіб.

Епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керхове заявила, що світ перебуває в критичній точці пандемії.

ВООЗ додала, що кількість інфекцій зростає експонентно попри всі зусилля, спрямовані на зворотнє.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини. Однак вакцинація найважливіша зброю в боротьбі з пандемією.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я протягом останніх семи тижнів спостерігає ріст нових випадків захворювання на коронавірус у світі. Також протягом останніх чотирьох тижнів спостерігається ріст летальних випадків від COVID-19.

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