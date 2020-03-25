У Європарламенті зафіксували 6 випадків коронавірусу

Фото: Європарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Генеральний секретар Європарламенту відповів французькому європарламентарю

У Європейському парламенті підтвердили 6 випадків зараження на коронавірус. Про це повідомляє Politico.

Генеральний секретар Європарламенту Клаус Велле, написав у своєму електронному листі, що у 6 осіб з Європейського парламенту виявився позитивний результат тесту на коронавірус. Так серед них: один депутат, двоє працівників апарату, один асистент та два зовнішні підрядники.

Цей лист був написаний у відповідь французькому європарламентарю Жерому Рів’єрі, який просив прокоментувати твердження одного з казначеїв Європарламенту Кароля Карскі, що нібито в Європарламенті підтвердили 43 випадки захворювань на коронавірус.

Нагадаємо, В результаті пандемії коронавірусу помер один із співробітників Європарламенту. Ним був підрядником у генеральному директораті Європейського парламенту з інновацій та технологічної підтримки.

Також раніше повідомлялося, що французька біофармацевтична компанія Farnext сформувала список з 97 часто виписуються препаратів, які можуть допомогти в лікуванні ускладнень, пов'язаних із зараженням коронавірусом. Значна частина цих препаратів використовується для лікування діабету і гіпертонії.