Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген

"Хорватия готова присоединиться к Шенгенской зоне свободного передвижения. Она выполнила все необходимые условия. уверен, что это будет еще одна история успеха европейской интеграции", - сказал депутат Европарламента Пауло Рангель.

Он также призвал государства-члены ЕС как можно скорее дать зеленый свет присоединению Хорватии к Шенгенской зоне для отмены внутреннего пограничного контроля к концу этого года.

По его словам, предоставление Хорватии статуса Шенгенской зоны, а также включение Румынии и Болгарии в Шенген, посылает сильный сигнал Западным Балканам об их будущих устремлениях в ЕС.

Окончательное официальное решение об отмене внутреннего контроля для Хорватии теперь должно быть принято единогласно государствами-членами ЕС, входящими в Шенгенскую зону.