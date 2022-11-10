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Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген

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Брюссель, Четверг 10 ноября 2022 15:50
Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген Фото: Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейский парламент сегодня, 10 ноября, одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне, что влечет за собой отмену внутреннего пограничного контроля между страной и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

"Хорватия готова присоединиться к Шенгенской зоне свободного передвижения. Она выполнила все необходимые условия. уверен, что это будет еще одна история успеха европейской интеграции", - сказал депутат Европарламента Пауло Рангель.

Он также призвал государства-члены ЕС как можно скорее дать зеленый свет присоединению Хорватии к Шенгенской зоне для отмены внутреннего пограничного контроля к концу этого года.

По его словам, предоставление Хорватии статуса Шенгенской зоны, а также включение Румынии и Болгарии в Шенген, посылает сильный сигнал Западным Балканам об их будущих устремлениях в ЕС.

Окончательное официальное решение об отмене внутреннего контроля для Хорватии теперь должно быть принято единогласно государствами-членами ЕС, входящими в Шенгенскую зону.

Ранее мы писали, что Хорватия поможет разминировать Луганскую область, однако на это уйдет не менее 10 лет.

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