Європарламент схвалив план відновлення економіки Європи після COVID-19

Європарламент схвалив план економічного відновлення Європи від наслідків пандемії коронавіруса COVID-19. Про це повідомили в прес-службі Европарламента.

зокрема, Європарламент підтримав фіскальні заходи Євросоюзу, підтримку ліквідності для боротьби з COVID-19, а також схвалив випуск облігацій, гарантованих бюджетом ЄС.

"Було дуже важливо, щоб парламент переважною більшістю висловився рішучого плану економічного відновлення Європи. Це означає використання всіх наявних ресурсів для стимулювання економіки, включаючи відновлювальні облігації, тобто можливість фінансування на міжнародних ринках. Ми повинні забезпечити, щоб витрати, які несе кожна країна у зв'язку з цим кризою, були розподілені з цього моменту", - повідомив глава Європарламенту Давид Сассоли.

Далі схвалений пакет відновлення європейської економіки буде розглянуто Європейською радою, засідання якого відбудеться 23 квітня.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створить Європейський гарантійний фонд у розмірі 25 млрд євро для боротьби з наслідками пандемії коронавіруса. Створений фонд дозволить збільшити підтримку європейських компаній у всіх країнах ЄС.

Також повідомлялося, що в Європейському союзі склали "дорожню карту" зняття карантинних обмежень, які були накладені через коронавіруса. Обмеження повинні зніматися поступово, у кілька кроків.