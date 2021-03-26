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Європа стоїть перед світовою війною нового типу через РФ та вакцин, - Макрон

Автор: Даша Харченко

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європа зіткнулася з світовою війною нового типу через пандемію коронавірусу і дій Росії і Китаю щодо вакцин. На його думку, ці країни намагаються впливати на хід подій своїми вакцинами.

Про це пише Figaro.

Макрон вважає, що Європі потрібно бути самостійною у питанні виробництва вакцин від коронавірусу.

"Ми створили можливість виробляти (вакцину – ред.). Ми знаходимося в процесі створення потенціалу для виробництва вакцин другого покоління", - сказав французький глава.

Макрон підкреслив, що ЄС розробив комплексну політику, що дозволяє йому у другій половині поточного року вийти на потужність виробництва близько 2-3 млрд доз вакцин на рік.

"Ми зможемо задовольнити наші потреби і масово експортувати", - упевнений президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав причини відмови від закупівлі російської вакцини від коронавірусу. Між двома країнами триває військовий конфлікт. При цьому, Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає "ймовірно хорошою" російську вакцину від COVID.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V".

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Новини України ВакцинаЕммануель МакронКоронавірусВакцина від коронавірусу
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