Європа стоїть перед світовою війною нового типу через РФ та вакцин, - Макрон

Макрон вважає, що Європі потрібно бути самостійною у питанні виробництва вакцин від коронавірусу.

"Ми створили можливість виробляти (вакцину – ред.). Ми знаходимося в процесі створення потенціалу для виробництва вакцин другого покоління", - сказав французький глава.

Макрон підкреслив, що ЄС розробив комплексну політику, що дозволяє йому у другій половині поточного року вийти на потужність виробництва близько 2-3 млрд доз вакцин на рік.

"Ми зможемо задовольнити наші потреби і масово експортувати", - упевнений президент.



Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав причини відмови від закупівлі російської вакцини від коронавірусу. Між двома країнами триває військовий конфлікт. При цьому, Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає "ймовірно хорошою" російську вакцину від COVID.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V".