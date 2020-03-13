Європа стала центром пандемії коронавірусу, - ВООЗ

Європа стала центром пандемії нового типу коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я в Twitter.

Повідомляється, що в даний час Європа стала епіцентром пандемії COVID19, в якій зареєстровано більше випадків і смертей, ніж в іншому світі, за винятком Китаю.

"В даний час щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 16 березня лідери країн "Великої сімки" (G7) проведуть позачерговий відео-саміт у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що обговорив пандемію вірусу з американським президентом Дональдом Трампом, а також з іншими лідерами G7.

Раніше країни G20 оприлюднили заяву, у якій пообіцяли сприяти розробці систем раннього попередження, належного лікування і вакцин від коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням коронавірусу 8,3 млрд доларів.