Європа наближається до піку пандемії COVID-19, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про ознаки стабілізації спалаху коронавірусу COVID-19 в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, в Італії, найбільш інфікованому регіоні Європи, зафіксовано найменшу кількість випадків зараження за останні два тижні.

"Італія та Іспанія - країни, в яких кількість заражених коронавірусної інфекцією найбільша в регіоні. Зараз країни, що наближаються до піку захворюваності, який стане наслідком інфікування двотижневої давності", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протягом вчорашнього дня кількість нових інфікованих в Італії зменшилася майже вдвічі.

Відзначимо, в Італії зафіксували понад 101 тис. захворювань коронавірусом, з яких 11 591 померли.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, влада Італії обговорює способи повернення країни до нормальної роботи після режиму карантину, який ввели через пандемію коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, через коронавірус в Італії число загиблих серед лікарів зросло до 63 осіб.