ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Європа наближається до піку пандемії COVID-19, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 19:54
Європа наближається до піку пандемії COVID-19, - ВООЗ
Ілюстративне фото (freepik)

В Італії зафіксували найменшу кількість випадків зараження за останні два тижні

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про ознаки стабілізації спалаху коронавірусу COVID-19 в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, в Італії, найбільш інфікованому регіоні Європи, зафіксовано найменшу кількість випадків зараження за останні два тижні.

"Італія та Іспанія - країни, в яких кількість заражених коронавірусної інфекцією найбільша в регіоні. Зараз країни, що наближаються до піку захворюваності, який стане наслідком інфікування двотижневої давності", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протягом вчорашнього дня кількість нових інфікованих в Італії зменшилася майже вдвічі.

Відзначимо, в Італії зафіксували понад 101 тис. захворювань коронавірусом, з яких 11 591 померли.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, влада Італії обговорює способи повернення країни до нормальної роботи після режиму карантину, який ввели через пандемію коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, через коронавірус в Італії число загиблих серед лікарів зросло до 63 осіб.

Клуби чемпіонату Німеччини одноголосно вирішили не грати до кінця квітня У Дніпрі заборонять відвідування парків та пляжів
Новини України ЕвропаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся