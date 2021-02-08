Європа не відкриє кордони для людей без вакцинування, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європа не відкриє свої кордони для тих, хто не пройде вакцинацію від COVID . При цьому на сьогодні невідомо, чи всі країни будуть вводити так звані COVID-паспорта.

Про це він заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" .

"Чи подорожуватиме світ? Тут все залежить від нас. Я впевнений, що Європа не надасть можливості... за тією інформацією з мого спілкування з європейськими лідерами, Європа точно не надасть, якщо у тебе немає вакцинації, вільне подорожування, якщо люди хочуть виїхати на відпочинок або заробітки. Потрібно буде вакцинуватися", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що поки не знає, скільки країн будуть вводити так звані COVID-паспорти.