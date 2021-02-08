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Європа не відкриє кордони для людей без вакцинування, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європа не відкриє свої кордони для тих, хто не пройде вакцинацію від COVID. При цьому на сьогодні невідомо, чи всі країни будуть вводити так звані COVID-паспорта.

Про це він заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

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"Чи подорожуватиме світ? Тут все залежить від нас. Я впевнений, що Європа не надасть можливості... за тією інформацією з мого спілкування з європейськими лідерами, Європа точно не надасть, якщо у тебе немає вакцинації, вільне подорожування, якщо люди хочуть виїхати на відпочинок або заробітки. Потрібно буде вакцинуватися", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що поки не знає, скільки країн будуть вводити так звані COVID-паспорти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести паспорта вакцинації. Це буде можливо, якщо від Всесвітньої організації охорони здоров'я надійдуть відповідні рекомендації.

У той же час стало відомо, що Британія не буде вводити паспорта вакцинації від COVID-19. Однак багато країн Європейського союзу все-таки розглядають таку можливість для закордонних поїздок.

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Новини України Володимир ЗеленськийвакцинаціяCOVID-19
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