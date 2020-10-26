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Європа потребує "серйозного прискорення" в боротьбі з COVID-19, - ВООЗ

Автор: Максим Зайченко

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"Ми спостерігаємо велику кількість випадків, ми спостерігаємо широко поширене захворювання, ми спостерігаємо дуже-дуже високий відсоток позитивних результатів та зростаючу нестачу можливостей для проведення будь-якої ефективної форми відстеження контактів, що надалі призведе до поширення хвороби", - сказав представник ВООЗ.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавірусу.

Крім цього, раніше президент Франції, яка зараз б'є рекорди COVID-19, заявив, що Європа буде боротися з коронавірусом, як мінімум, до середини літа 2021 року.

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