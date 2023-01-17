Европа посмотрит четыре Олимпиады бесплатно: есть неудачники из-за агрессии против Украины

Главные мультиспортивные соревнования планеты в ближайшие 9 лет будут бесплатно транслировать 49 стран Европы. Это стало возможным после покупки медиаправ Европейским вещательным союзом (EBU) в кооперации с Warner Bros. Discovery.

Общая заявка организации позволила получить право транслировать зимние Олимпийские игры-2026, летнюю Олимпиаду-2028, Белую Олимпиаду-2030, летние Игры-2032 и юношеские олимпийские соревнования. Каждая страна-членкиня EBU, в том числе и Украина, покажет более 200 часов летних Олимпийских игр и минимум 100 часов зимних. Кроме того, будут радиотрансляции и сетевые показы соревнований.

От Украины в союз входит "Общественное". В перечень стран с бесплатными правами на трансляцию олимпийских турниров не попали Беларусь и Россия. Обе страны находятся под санкциями МОК из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины и союзнической роли белорусских властей в ней.

Ранее Мексика стала первым претендентом на проведения Олимпиады-2036. Самое большое испаноязычное государство мира может во второй раз в истории принять главный форум четырехлетия. В то же время страна готова сразиться и за право принять Игры 2040 года.