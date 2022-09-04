Європа - не Діснейленд. Україна продовжує вимагати візові санкції для всіх росіян

Восьмий пакет санкцій ЄС повинен включати візові обмеження щодо громадян Росії, адже ті, хто підтримують війну проти України, не мають подорожувати Європою заради розваг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, політики обговорили нові санкції проти Росії.
Президент вважає, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо росіян - такі, щоб ніхто з причетних до війни проти України не міг користуватися європейською гостинністю.
"Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів. Це важлива моральна річ. Європа - це територія цінностей, а не "Діснейленд" для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій - до дій проти тих, хто розпочав цю війну", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися про призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.
ЄС не досяг єдиної думки з цього питання. Так, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз громадянам РФ, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян навколо путінського режиму.
США також не вважають за необхідне обмежувати у візах всіх громадян РФ як покарання за вторгнення в Україну.
Зеленський зазначив, що у перспективі повинна бути гарантія, що російські вбивці і посібники державного терору не будуть користуватися шенгенськими візами.
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