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Європа - не Діснейленд. Україна продовжує вимагати візові санкції для всіх росіян

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Восьмий пакет санкцій ЄС повинен включати візові обмеження щодо громадян Росії, адже ті, хто підтримують війну проти України, не мають подорожувати Європою заради розваг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, політики обговорили нові санкції проти Росії.

Президент вважає, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо росіян - такі, щоб ніхто з причетних до війни проти України не міг користуватися європейською гостинністю.

"Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів. Це важлива моральна річ. Європа - це територія цінностей, а не "Діснейленд" для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій - до дій проти тих, хто розпочав цю війну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися про призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

ЄС не досяг єдиної думки з цього питання. Так, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз громадянам РФ, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян навколо путінського режиму.

США також не вважають за необхідне обмежувати у візах всіх громадян РФ як покарання за вторгнення в Україну.

Зеленський зазначив, що у перспективі повинна бути гарантія, що російські вбивці і посібники державного терору не будуть користуватися шенгенськими візами.

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Володимир Зеленський