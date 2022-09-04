Європа - не Діснейленд. Україна продовжує вимагати візові санкції для всіх росіян

Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, політики обговорили нові санкції проти Росії.

Президент вважає, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо росіян - такі, щоб ніхто з причетних до війни проти України не міг користуватися європейською гостинністю.

"Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів. Це важлива моральна річ. Європа - це територія цінностей, а не "Діснейленд" для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій - до дій проти тих, хто розпочав цю війну", - сказав Зеленський.