Єврокубковий кошмар "Зорі" триває. Тепер розгром від" Буде-Глімта " в ЛК

Для "Буде-Глімта" участь у груповому раунді єврокубків стала першою в історії. Правда, чемпіон Норвегії підходили до поєдинку в хорошій формі, не програючи сім матчів поспіль. А ось "Зорю" в цьому сезоні явно лихоманить. І якщо в українській Прем'єр-лізі сьоме місце ще якось можна пережити, то розгром в плей-офф Ліги Європи від "Рапіда" забути складно.

Незручностей луганчанам додавав і фактор штучного поля в Норвегії, через що футболістам Українського клубу явно потрібно було трохи часу пристосуватися. Щоправда, норвежці абсолютно не дали часу луганчанам на акліматизацію і вже на 20-й секунді могли відкривати рахунок у матчі. Захисники "Зорі" пропустили ривок форварда "Буде-Глімта" Пеллегріно, якого вивели на "побачення" з Мацапурою. Той кіпера Українського клубу обіграв, але втік занадто до лиця, а його передачу на партнерів вже встигли перехопити захисники "Зорі".

А на 15-й хвилині у луганчан стався черговий провал в обороні. Захист "Зорі" забув про Сальтнеса, який отримав м'яч у штрафному майданчику, але пробив точно по центру.

До середини тайму гра трохи заспокоїлася. І в цей час свій перший реальний момент отримала "Зоря". Луганчани втекли в контратаку, але Кочергін, перебуваючи по центру на лінії штрафного майданчика, віддав невдалий пас на Кабаєва, якого накрили захисники норвезького клубу.

Здавалося, що "Зоря" потроху намацує свою гру, але знову провалила старт - тепер уже другої половини. За перші три з гаком хвилини луганчани пропустили відразу два голи. Спершу на 47-й хвилині захисники "Зорі" забули після кутового Сальтнеса, який головою з воротарського переправив м'яч у сітку - 1:0. А вже через хвилину Сольбаккен пробив Мацапуру, завершивши блискавичну контратаку - 2:0.

Могли луганчани один м'яч відіграти на 60-й хвилині. Справжній штурм воріт влаштували футболісти Українського клубу, але ні Кабаєв, ні Аллахьяр пробити з забійних позицій не змогли, а постріл Кочергіна заблокували захисники. І відразу ж "Зоря" пропустила третій гол. Цвек обрізався на фланзі біля власного штрафного майданчика, а Пеллегріно відразу перекинув вийшов для розіграшу м'яча Мацапуру - 3:0.

Норвежці мали ще кілька моментів, щоб збільшити рахунок, але пропустили контратаку від українців на 90-й хвилині, в ході якої Громов перекинув кіпера суперників - 1: 3. Це був перший удар в створ від футболістів "Зорі" за весь матч.

У паралельному матчі групи C римська "Рома" розгромила болгарську "Софію" 5: 1.

"БУДЕ - ГЛІМТ" - "ЗОРЯ" 3:1

Сальтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегріно, 60 - Громов, 90

"Буде-Глімт": Хайкін - Сампстед, Моє, Лоде, Бьоркан-Брустад - Фет, Берг, Сальтнес - Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегріно

"Зоря": Мацапура - Хомченовський, Вернидуб, Цвек, Снурніцин - Назарина, Булеца, Кочергін - Аллахьяр, Громов, Кабаев