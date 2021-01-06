У Єврокомісії назвали терміни поставки вакцини Moderna в ЄС

Єврокомісія назвала терміни поставки другий схваленої вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna. Близько 160 мільйонів доз вакцини повинні поставити в країни Євросоюзу в період з першого по третій квартал 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Таким чином Євросоюз отримає близько 460 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, враховуючи 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer.

"Moderna, з якої Комісія підписала контракт 25 листопада, поставить 160 мільйонів доз у період з першого по третій квартали 2021 року", - заявили в Єврокомісії.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини від COVID американської компанії Moderna для використання на території ЄС. Пізніше використання даної вакцини схвалила і Єврокомісія.

Раніше в Єврокомісії повідомляли, що перша партія в 80 мільйонів доз вакцини Moderna повинна бути поставлена в найкоротші терміни.

Зазначимо, 21 грудня в Євросоюзі схвалили застосування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Наприкінці грудня у країнах ЄС почалася масова вакцинація даним препаратом.