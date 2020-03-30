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Єврокомісія запустить сайт з протидії фейкам щодо коронавірусу

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Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla та торговельні онлайн асоціації стикаються з великою кількістю фейків щодо COVID-19

Єврокомісія запустить сайт з протидії фейкам щодо поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄК.

Зазначається, що Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla стикаються з великою кількістю фейків щодо COVID-19.

"Платформи підтвердили, що спостерігають постійний потік фальшованої та шкідливої інформації, яка, переважно, пов’язана із охороною здоров’я, яку вони вимушені видаляти у великих обсягах", - йдеться у повідомленні.

Таким же чином вони вживають заходи з видалення рекламних додатків, що пов’язані із захисним обладнанням на зразок масок

За підсумками віртуальної зустрічі віце-президента Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вери Юрової з представниками онлайн платформ, наголошено на необхідності більш активного обміну даними між інтернет-провайдерами та організаціями із перевірки фактів, а також надання урядам країн-членів ЄС для реагування прикладів дезінформації, особливо, що пов’язана із системою охорони здоров’я або з діяльністю ВООЗ проти поширення коронавірусу.

Нагадаємо, задля перешкоджання поширення коронавірусу вісім мобільних операторів у Європі погодилися надати Європейській комісії геолокаційні дані користувачів.

Також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз намагатиметься захистити свій економічний суверенітет, незважаючи на економічну кризу через пандемію коронавірусу.

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