Єврокомісія виділить 10 млн євро на дослідження коронавіруса

Європейська комісія оголосила про виділення 10 млн євро для дослідження коронавіруса і методів протидії його поширенню. Про це повідомляє прес-служба Еврокомиссии.

Повідомляється, що дані кошти будуть виділені в рамках програми досліджень та інновацій "Горизонт-2020". Єврокомісія почала приймати наукові проекти для фінансування, які дозволять розширити знання про нове захворювання. Прийом проектів триватиме до 12 лютого. Очікується, що фінансування підтримає від двох до чотирьох проектів.

"Нам необхідно побачити багатогранну реакцію уряду на коронавірус, і дослідження є невід'ємною частиною цього процесу. Нам потрібно більше знати про вірус, щоб краще орієнтуватися в наших профілактичні заходи і забезпечити кращу турботу про наших громадян - саме в цьому і полягає мета фінансування досліджень в надзвичайних ситуаціях Horizon 2020, оголошеного сьогодні", - заявила комісар з питань здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кириакидес.

Нагадаємо, 29 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Також у ВООЗ наголосили, що захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю. У тому числі в чотирьох країнах: Німеччині, Японії, В'єтнамі та Сполучених Штатах Америки, зафіксовано 8 випадків передачі вірусу від людини людині.

Також повідомлялося, що станом на 31 січня число заразилися коронавірусом з Китаю перевищило 9,5 тисяч людей. В результаті поширення вірусу вже померли 212 осіб.