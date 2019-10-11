Єврокомісія вимагає забезпечити захист синагогам після теракту в Галле

Європейська комісія звернулася до всіх країн-членів ЄС з письмовою закликом забезпечити достатній захист єврейським установам після теракту в німецькому місті Галле. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами уповноваженої Єврокомісії з питань антисемітизму Катаріни фон Шнурбайн, за забезпечення безпеки єврейських громад відповідальність несе кожна окрема держава.

"Це завдання ми повинні вирішувати у всій Європі. У ряді держав у цьому відношенні необхідні поліпшення", - заявила вона, зазначивши, що країнам-членам ЄС необхідно також брати участь у фінансуванні заходів забезпечення безпеки синагог.

Повідомляється, що в кінці 2018 року країни-члени ЄС зобов'язалися забезпечувати безпеку єврейських установ.

"Тепер же необхідно поставити собі за мету до кінця 2020 року виробити в кожній державі ЄС стратегію проти антисемітизму. Вона повинна включати в себе як концепцію забезпечення безпеки, так, наприклад, і підготовку вчителів до викладання предметів, присвячених єврейському життю", - зазначає фон Шнурбайн.

За даними Агентства Європейського Союзу з основних прав (АОП), 38% євреїв, що живуть в Європі, за останні 5 років замислювалися про те, щоб покинути Євросоюз з міркувань безпеки.

Нагадаємо, теракт в Галле стався в середу, 9 жовтня. Невідомий відкрив вогонь біля синагоги, в результаті чого загинули дві людини. Також була кинута ручна граната на єврейське кладовище. Весь процес стрілок знімав на відео і виклав це на Twitch, онлайн-платформу потокового відео, яка найчастіше використовується для потокової передачі відеоігор у реальному часі.

Стрілок, який вбив двох людей біля синагоги виявився 27-річним жителем Німеччини. Напад було мотивовано вкрай правими і антисемітськими поглядами чоловіка.

Також РБК-Україна повідомляло, що в машині стрілка правоохоронці знайшли 4 кілограми вибухівки. Прокуратура кваліфікує інцидент як теракт.