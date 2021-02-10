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Єврокомісія: реформи в Україні гальмує корупція, незважаючи на помітний прогрес

Автор: Артур Родивилов

Повсюдна корупція "продовжує гальмувати процес реформ в Україні". В ЄС вважають, що в країні "давно назріла всеосяжна реформа судової системи"

Таку думку висловив виконавчий віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час пленарного обговорення в Європарламенті доповіді про виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

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За словами Домбровскіса, Київ останнім часом досяг помітного прогресу в перетвореннях, проте боротьба з корупцією продовжує залишатися "ключовою умовою макрофінансової підтримки ЄС".

Ключові українські інститути мають спиратися на сильне і незалежне керівництво, а також на можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного або іншого втручання, впевнені в Брюсселі.

Виконавчий віце-голова Єврокомісії також наголосив, що, на його думку, в країні "давно назріла всеосяжна реформа судової системи".

Раніше в той же день генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг пов'язав з проведенням реформ можливе членство України в НАТО. Своєю чергою український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада країни "активно модернізує" сектор безпеки і оборони.

Нагадаємо, раніше президенти Ради Європи і Єврокомісії анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС.

Також повідомлялося, що в листі до президента Володимира Зеленського лідери Ради Європи і Єврокомісії пообіцяли, що ЄС допоможе Україні з доступом до вакцин від коронавірусу. ЄС робить кроки, щоб Україна якнайшвидше отримала доступ до вакцин від COVID-19.

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