Єврокомісія: реформи в Україні гальмує корупція, незважаючи на помітний прогрес

Повсюдна корупція "продовжує гальмувати процес реформ в Україні". В ЄС вважають, що в країні "давно назріла всеосяжна реформа судової системи"
Таку думку висловив виконавчий віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час пленарного обговорення в Європарламенті доповіді про виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.
За словами Домбровскіса, Київ останнім часом досяг помітного прогресу в перетвореннях, проте боротьба з корупцією продовжує залишатися "ключовою умовою макрофінансової підтримки ЄС".
Ключові українські інститути мають спиратися на сильне і незалежне керівництво, а також на можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного або іншого втручання, впевнені в Брюсселі.
Виконавчий віце-голова Єврокомісії також наголосив, що, на його думку, в країні "давно назріла всеосяжна реформа судової системи".
Раніше в той же день генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг пов'язав з проведенням реформ можливе членство України в НАТО. Своєю чергою український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада країни "активно модернізує" сектор безпеки і оборони.
Нагадаємо, раніше президенти Ради Європи і Єврокомісії анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС.
Також повідомлялося, що в листі до президента Володимира Зеленського лідери Ради Європи і Єврокомісії пообіцяли, що ЄС допоможе Україні з доступом до вакцин від коронавірусу. ЄС робить кроки, щоб Україна якнайшвидше отримала доступ до вакцин від COVID-19.