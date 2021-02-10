Єврокомісія: реформи в Україні гальмує корупція, незважаючи на помітний прогрес

Повсюдна корупція "продовжує гальмувати процес реформ в Україні". В ЄС вважають, що в країні "давно назріла всеосяжна реформа судової системи"

Таку думку висловив виконавчий віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час пленарного обговорення в Європарламенті доповіді про виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

За словами Домбровскіса, Київ останнім часом досяг помітного прогресу в перетвореннях, проте боротьба з корупцією продовжує залишатися "ключовою умовою макрофінансової підтримки ЄС". Ключові українські інститути мають спиратися на сильне і незалежне керівництво, а також на можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного або іншого втручання, впевнені в Брюсселі. Виконавчий віце-голова Єврокомісії також наголосив, що, на його думку, в країні "давно назріла всеосяжна реформа судової системи".