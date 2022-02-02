Єврокомісія продовжить застосування COVID-сертифікатів до літа 2023 року, - El Pais

Видання зазначає, що намір Єврокомісії полягає в тому, щоб зберегти, принаймні, до літа 2023 року інструмент, який як і раніше вважається корисним в умовах пандемії.

В цей час COVID-паспорт чинний до 30 червня 2022 року.

Документ був введений в липні 2021 року, і пропозиція, яка буде представлена Єврокомісією, продовжить його дію до 30 червня 2023 року.

Для продовження терміну дії COVID-паспорта разом з пропозицією Єврокомісії повинен бути представлений звіт, що обґрунтовує і аргументує необхідність збереження цифрового сертифіката про вакцинацію.