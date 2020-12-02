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Єврокомісія представила стратегію боротьби з коронавірусом взимку

Брюссель, Середа 02 грудня 2020 20:40
Єврокомісія представила стратегію боротьби з коронавірусом взимку
Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Європейська комісія сьогодні затвердила стратегію боротьби з пандемією коронавірусу на території Євросоюзу взимку. Стратегія включає рекомендації для країн ЄС, націлені на стримання поширення COVID-19.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Єврокомісії.

Стратегія рекомендує зберігати пильність і обережність протягом зимового періоду та у 2021 році, коли відбудеться випуск безпечних та ефективних вакцин від COVID-19.

"Узгоджений загальноєвропейський підхід є ключовим для уникнення повторного спалаху вірусу через зимові свята", - наголосили в ЄК.

Основні напрямки стратегії Єврокомісії:

  • фізичне дистанціювання та обмеження соціальних контактів у зимовий період, включно з новорічними відпустками;
  • відстеження контактів для розриву ланцюгів передачі коронавірусу;
  • безпека подорожей протягом новорічних канікул, яка вимагає узгодженого підходу та підготовленої транспортної інфраструктури;
  • розробка планів безперервної підтримки закладів охорони здоров'я для забезпечення можливості керування спалахами COVID-19, а також проведення спільних закупівель для усунення дефіциту медобладнання;
  • втома населення від пандемії та його психічне здоров'я;
  • підтримка членів ЄС у проведенні вакцинації від коронавірусу відповідно до їх національних планів.

Нагадаємо, до цього глава Єврокомісії пропонувала створити в ЄС новий спільний орган, який допоміг би реагувати на майбутні пандемії.

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