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Єврокомісія скасує обмеження на експорт вакцин від коронавірусу: дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Єврокомісія з січня 2022 року припинить дію механізму, що обмежує експорт вакцини від коронавірусу з ЄС. Виробникам препаратів не потрібно буде запитувати дозвіл на продаж за межами Євросоюзу.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News 24.

"ЄС замінить механізм дозволу на експорт вакцини від коронавірусу, термін дії якого закінчується 31 грудня цього року, новим інструментом моніторингу", - цитує видання представника Єврокомісії Дану Спінант.

За її словами, це означає, що з 1 січня 2022 року європейським виробникам вакцин не потрібно буде додатково запитувати дозвіл на експорт за межі ЄС.

"Прозорість такого експорту продовжить перебувати під контролем за допомогою нового механізму моніторингу", - додала вона.

Нагадаємо, у березні 2021 року Євросоюз відмовився від заборони на експорт вакцин від коронавірусу. При цьому був введений механізм, обмежує продаж цих препаратів за межі ЄС.

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