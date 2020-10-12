Єврокомісія змінює правила роботи після виявлення COVID-19 у комісара

Європейська комісія вирішила посилити правила роботи для старшого персоналу. Нововведення запроваджують після виявленого у суботу COVID-19 у комісара Марії Габріель.

Про це повідомляє Politico.

Таким чином, зустрічі, що складаються з членів кабінету комісарів, співробітників юридичної служби та співробітників секретаріату для підготовки пропозицій до їх надходження в Колегію, проводитимуть віртуально. Однак, щотижневі зустрічі високопоставлених держслужбовців як і раніше будуть проводитися особисто.

Крім того, зустрічі Колегії також будуть проводитися особисто щотижня, але число учасників буде обмежене членами комісії. Зокрема, генеральним секретарем, юридичними службами.

Нагадаємо, раніше президент Європейського парламенту Давід Сассолі пішов на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що на самоізоляцію пішла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, у прес-секретаря президента США Дональда Трампа Кейлі Макінені підтвердили зараження коронавірусом.