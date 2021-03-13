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Єврокомісія після критики виступила за пропорційний розподіл COVID-вакцин

Автор: Артур Родивилов

Єврокомісія погодилася з вимогами деяких країн Євросоюзу розподіляти вакцини між країнами об'єднання пропорційно чисельності їхньому населенню. Для цього лідерам країн-учасницям доведеться досягти угоди з цього питання.

Про це йдеться в заяві комісії у відповідь на лист лідерів держав ЄС.

Там також підкреслили, що розподіл відбувається "згідно з попередніми угодами".

"Розподіл доз вакцин в рамках попередніх угод про закупівлі здійснюється на основі прозорого процесу. Єврокомісія згодна з недавніми заявами низки держав-членів про те, що найбільш справедливе рішення для розподілу доз вакцин є розподіл пропорційно чисельності населення країни", - наголошується в заяві Єврокомісії.

Нагадаємо, Болгарія, Австрія, Словенія, Латвія і Чехія звернулися до Брюсселю з закликом провести саміт про нерівномірний розподіл вакцин.

Раніше у ВООЗ заявили, що з 128 мільйонів введених на сьогодні доз вакцин понад три чвертей щеплень зроблені лише в 10 країнах. На ці країни припадає 60 відсотків світового ВВП.

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