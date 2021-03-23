У Єврокомісії запевнили про відсутність планів щодо повної заборони експорту COVID-вакцин

Європейський союз не має намірів вводити повну заборону на експорт вакцин від коронавірусу, які виробляються на його території. Водночас ЄС продовжить контролювати експорт та вимагатиме виконання зобов'язань від виробників.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.

"Ми не прагнемо вводити повну заборону експорту, але ми чекаємо від виробників виконання законтрактованих зобов'язань шодо поставок в країни ЄС, а від країн-партнерів - прозорості та взаємності щодо Євросоюзу", - сказав він. Шефчович додав, що Європейський союз розгляне питання контролю експорту вакцин від коронавірусу на саміті, який пройде 25-26 березня 2021 року.