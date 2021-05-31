У Єврокомісії закликали скасувати карантин для вакцинованих туристів у поїздках всередині ЄС

Він заявив, що повністю вакциновані власники сертифікатів повинні бути звільнені від пов'язаних з поїздками перевірок або карантину через 14 днів після отримання останньої дози вакцини.

"Це також має поширюватися на тих, хто одужав від коронавірусу, які отримали одноразову дозу двокомпонентної вакцини", - додав єврокомісар.

При цьому він додав, що на всій території Євросоюзу в останні тижні спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності, що свідчить про успіх кампаній з вакцинації.

"Сьогодні ми пропонуємо державам-членам координувати це поступове скасування обмежень на вільне пересування людей, беручи до уваги наш новий спільний інструмент: цифровий сертифікат ЄС COVID", - додав єврокомісар.