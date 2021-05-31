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У Єврокомісії закликали скасувати карантин для вакцинованих туристів у поїздках всередині ЄС

Автор: РБК-Україна

Єврокомісія рекомендує країнам-учасницям поступово послаблювати обмеження на поїздки. Зокрема для власників сертифікатів ЄС COVID-19.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на прес-конференції.

Він заявив, що повністю вакциновані власники сертифікатів повинні бути звільнені від пов'язаних з поїздками перевірок або карантину через 14 днів після отримання останньої дози вакцини.

"Це також має поширюватися на тих, хто одужав від коронавірусу, які отримали одноразову дозу двокомпонентної вакцини", - додав єврокомісар.

При цьому він додав, що на всій території Євросоюзу в останні тижні спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності, що свідчить про успіх кампаній з вакцинації.

"Сьогодні ми пропонуємо державам-членам координувати це поступове скасування обмежень на вільне пересування людей, беручи до уваги наш новий спільний інструмент: цифровий сертифікат ЄС COVID", - додав єврокомісар.

Нагадаємо, про цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують запровадити в Європейському Союзі до червня цього року.

Також повідомлялося, що Євросоюз влітку може відкрити кордони для туристів, щеплених схваленими вакцинами.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.

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