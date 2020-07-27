Єврокомісар з охорони здоров'я зазначила зростання COVID-19 в ЄС

Член Європейської комісії з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс заявила про зростання числа заражених коронавірусом в Євросоюзі в останні тижні. Вона закликала не втрачати обережність.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Кіріакідіс також закликала європейців продовжувати дотримувати соціальну дистанцію, носити маски та мити руки.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про посилення пандемії, у зв'язку з чим скликають надзвичайну комісію.

Крім того, епідемія COVID-19 в Україні має відмінності від сценарію, який розгортається в Європі.