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Єврокомісар з охорони здоров'я зазначила зростання COVID-19 в ЄС

Понеділок 27 липня 2020 16:18
Єврокомісар з охорони здоров'я зазначила зростання COVID-19 в ЄС
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Стелла Кіріакідіс закликала не втрачати обережність

Член Європейської комісії з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс заявила про зростання числа заражених коронавірусом в Євросоюзі в останні тижні. Вона закликала не втрачати обережність.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Кіріакідіс також закликала європейців продовжувати дотримувати соціальну дистанцію, носити маски та мити руки.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про посилення пандемії, у зв'язку з чим скликають надзвичайну комісію.

Крім того, епідемія COVID-19 в Україні має відмінності від сценарію, який розгортається в Європі.

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